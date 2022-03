che decreteranno il campione italiano su FIFA 22. E' stata un'edizione che ha introdotto diverse novità, dalla formula qualificatoria fino al draft che ha offerto l'opportunità a tutti, non solo pro player ma anche gamer di tutti i giorni, di conquistare la possibilità di difendere i colori della propria squadra del cuore nelle fasi finali della competizione.In occasione dei playoff (Winner/Loser Bracket), andati in scena la scorsa settimana a Milano,. Come i telecronisti narrano le partite sui campi reali, così i caster accompagnano gli spettatori delle partite virtuali durante gli streaming., dalla preparazione per le cronache fino alle sensazioni sul torneo.Per, in arte '', la conduzione è un'esperienza nuova. Per la prima volta si trova 'dall'altra parte della barricata', lei che è abituata a impugnare il joystick e a scendere in campo:, campionato organizzato su FIFA dalla LND, e pro player nota in tutto il panorama italiano. "Sicuramente è una grande emozione - racconta 'Hevnokat' -. E' doppiamente emozionante, so cosa stanno provando i giocatori dall'altra parte e cosa provano i miei colleghi, è bellissimo avere il loro supporto".Giocatrice di livello e caster, la presenza di Elena Coriale in conduzione è un, ma cosa si può fare per portare avanti questa battaglia? "Sicuramente stiamo facendo passi in avanti e qualche meccanismo inizia ad ingranare, ma la strada è ancora lunga. Soprattutto per quanto riguarda il mondo femminile siamo lontani, servirebbe un altro torneo femminile per far capire a pubblico a giocatori che ci siamo anche noi. Anche se spero che arriveremo all'integrazione totale".Un'altra spinta può arrivare anche dagli exploit delle giocatrici stesse, come accaduto in Germania:(Global Series 4, Europa Est): "Penso che comunque sia un problema di mentalità. Ci sono giocatrici fortissime che stanno ottenendo risultati straordinari.: se sei brava magari non sei tu a giocare o c'è qualcosa che non va. Dovremmo essere giudicate per le nostre abilità e non per il nostro aspetto, ma questo vale un po' per tutto e non solo per il gioco".- continua Coriale -. Infatti mi sono buttata subito. Per me è stato difficile mettermi alla prova facendo cose mai fatte prima. Sei sotto gli occhi di tutti, sei consapevole che ci sarà un giudizio di pubblico e colleghi, ma sono felice di questo percorso e lo rifarei altre mille volte".Ma arrivati alla fine della eSerie A, chi ha stupito di più 'Hevnokat'? "Sono diventata un disco rotto, ma tutti. Il livello dei giocatori quest'anno si è alzato a un livello mostruoso, sono tutti molto bravi e molto tecnici e lo stanno dimostrando. Sia per quanto riguarda i pro, sia per quanto riguarda i draftati: è questo il confronto tra i professionisti di vecchia data e le nuove generazioni che vogliono dare il massimo".Non è un novellino del mestiere inveceè una figura di riferimento nella community italiana di FIFA e quest'anno si è sdoppiato nel. Per restare ad alti livelli, come per i telecronisti del calcio tradizionale, la parola d'ordine è: preparazione. "Sicuramente serve conoscere a fondo il gioco che, con le varie patch e update, cambi continuamente", racconta Marco Bianchi. Entrando più nel dettaglio: "Servono anche tante sessioni video in cui studiare i vari pro player, in modo da arrivare preparati all'evento e non essere sorpresi da alcune scelte di formazione o modulo.".'Dr Whi7es' è alla sua seconda partecipazione da caster alla eSerie A, ha avuto modo di valutare dove il campionato organizzato da Lega Serie A abbia compiuto il miglior salto di qualità: ", con l'arrivo degli show settimanale per riempire le pause della competizione. In più - prosegue -,che ha permesso di dare maggiore spazio a tutti i giocatori impiegati. Infine,, in quanto competono praticamente tutti i migliori giocatori italiani".In un contesto così competitivo, chi ha stupito di più tra i vari team e i vari player? "e infatti tutte e tre sono arrivate alle Final Eight. Montaxer (Salernitana), Hartixel (Empoli) e Karimisbak (Venezia) si stanno togliendo grandi soddisfazioni a livello italiano ed europeo e sono convinto che abbiano tutte le carte in regola per alzare il trofeo.in cerca di riscatto dopo il terzo quarto posto della scorsa edizione".Tra le note più positive della seconda edizione della eSerie A c'è l'introduzione del, promosso a pieni voti anche da Marco Bianchi: ". Pensiamo al 'Rookie of th Year' dello scorso anno, Raiolacrew, che è diventato uno dei pro del Bologna. In questa eSerie A, secondo me, hanno fatto molto bene Storari del Bologna e Carburatore del Milan, che hanno dimostrato di poter tenere test ai migliori player del torneo".Cosa potrebbe portare la eSerie A nella sua terza edizione per migliorare ulteriormente? 'Dr Whi7es' svela la sua ricetta: "Mi aspetto che salga ancora il livello della competizione.: due competizioni in parallelo, una 'classica' 1vs1 e una 2vs2".