La Reggiana scaccia i fantasmi e ottiene la matematica promozione in Serie B chiudendo il cerchio dei tre gironi, che ora hanno tutti la loro prima classificata. Gli emiliani, capaci di vincere la corsa all’ultimo respiro con Cesena e Virtus Entella, hanno scritto una pagina importante di storia, ma continua a esserci una squadra, in questa Serie C, capace di rubare i riflettori a tutti.



STAGIONE DEI RECORD - Si tratta dell’incredibile Catanzaro dei record, che con le due reti rifilate al Foggia nell’ultimo turno di campionato è salito a quota 100 reti in stagione. 100 gol in 37 partite: numeri ai confini della realtà, a maggior ragione in un campionato come quello di Serie C, nel quale è piuttosto inusuale confrontarsi con cifre simili. Lo dimostrano, tanto per dare il polso della situazione, i gol segnati dalle altre due prime classificate: Feralpisalò e Reggiana. I campioni del Girone A, infatti, hanno segnato appena 39 reti in 37 uscite stagionali, mentre i freschi vincitori del B si fermano a 61, quasi 40 in meno del Catanzaro dei record.



I MIGLIORI - Il Catanzaro è semplicemente la migliore squadra della Serie C, ma non solo. In questa stagione, infatti, nessuna squadra in Europa ha toccato quota 100 reti. Un numero spaventoso, destinato a restare nella storia recente del calcio italiano. Ora resta l’ultima prova stagionale per ritoccare ulteriormente il bottino raccolto, poi finalmente potrà iniziare la festa, che andrà avanti fino all’inizio della prossima stagione. Che vedrà i calabresi tra i protagonisti assoluti della Serie B.