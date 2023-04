. Restano due posti: uno emergerà dal Girone B, nel quale è ancora aperta la lotta promozione, sempre più ricca di colpi di scena, l’altro dai playoff. Insomma, di carne al fuoco ne abbiamo ancora tanta, con i. Sorpassi e controsorpassi continui in questo finale di stagione, con le prime due separate da… due punti. E il Cesena a fare da spettatore interessato a -4, con pochissime velleità di vittoria del girone.. La, impegnata contro l’Olbia quasi salvo nella prossima giornata, resta la grande favorita. Gli emiliani sono davvero a un passo dal ritorno in B e già sabato, se dovessero esserci passi falsi dell’Entella, potrebbero festeggiare la promozione.. Inevitabilmente, considerata la stagione di assoluto livello, saranno proprio seconda e terza del Girone B a partire coi favori del pronostico., infatti, almeno sulla carta danno l’impressione di avere qualcosa in più rispetto alle big degli altri gironi.partiranno un gradino dietro, anche se il caso del Palermo insegna: ai playoff non esistono regole. Tutto può ancora succedere, con gli ultimi due weekend di fuoco nel Girone B e poi la consueta roulette dei playoff.