Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della partita di domani pomeriggio contro l’RFS Riga, sfida valida per la prima giornata dei gironi eliminatori di Conference League. Il tecnico viola - che di partenza sapeva di dover far a meno di Milenkovic, Igor e Duncan – nonostante le parole di questa mattina in conferenza stampa ha comunque deciso di non convocare Nico Gonzalez, per averlo al meglio per la difficile trasferta di Bologna. I viola continuano anche ad attingere dalla Primavera di Alberto Aquilani: sono infatti alla loro prima chiamata europea Favasuli e Krastev.



Questa la lista ufficiale:



Amrbat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Favasuli, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Krastev, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral Ranieri, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.