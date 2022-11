Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista ufficiale dei convocati per l’ultima partita del girone A di Conference League contro l’RFS Riga. Per la sfida di domani, che andrà in scena alle ore 16.30, oltre ai lungodegenti Riccardo Sottil e Nicolas Gonzalez il tecnico gigliato dovrà fare a meno di Sofyan Amrabat: il centrocampista, alle prese con un fastidio alla schiena, resterà a Firenze per riposare e farsi trovare ponto per la delicata trasferta di domenica contro la Sampdoria di Dejan Stankovoc.



Questa la lista completa dei convocati:



Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.