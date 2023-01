Pochi munti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della sfida casalinga di domani sera contro il Torino di Ivan Juric. Il tecnico gigliato deve fare i conti con l’infermeria, giudice sportivo ed il mercato, ed in totale sono 6 le assenze. Tenendo conto della squalifica di un turno rimediata con la Roma da Dodo, resta escluso con lui Pierluigi Gollini, ad un passo dal trasferirsi al Napoli. Per il resto sono confermate le assenze degli acciaccati Martinez Quarta, Cabral e Castrovilli, oltre che il lungodegente Sottil. L'unico recupero è quello di Rolando Mandragora, ai box dall'amichevole di fine anno contro la Primavera di Alberto Aquilani.



Questa la lista ufficiale dei convocati della Fiorentina:



Portieri: Terracciano, Cerofolini, Martinelli

Difensori: Biraghi, Terzic, Venuti, Ranieri, Milenkovic, Igor, Kayodé, Krastev

Centrocampisti: Mandragora, Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, DuncanAttaccanti: Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé ,Saponara