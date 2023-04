A forza di segnare gol sofisticati come quest’ultimo contro la Cremonese, Lazar Samardzic ha attirato l’attenzione delle big. Ma un conto è strappare qualche complimento, un conto è l’interesse reale. In questa rubrica ci occupiamo di tattica, perciò non è il luogo adatto per un aggiornamento concreto in questo senso. Qui d’altra parte possiamo domandarci in quale squadra di prima fascia starebbe meglio un giocatore del genere. Per come lo stiamo vedendo giocatore e per le caratteristiche che ha, e per i contesti di gioco in cui si verrebbe a trovare. Si fanno i nomi del Napoli e del Milan, ad esempio, ma cosa ci dice il campo? Potrebbe tornare comodo anche a qualcun altro? Analizzando il suo stile, cercheremo di arrivare a qualche conclusione.



DATI SINGOLARI - Intanto risultano curiosi e forse abbastanza significativi due dati. Da quando è all’Udinese Samardzic ha realizzato 7 gol e 6 assist (2 e 2 nel primo anno, 5 e 4 nel campionato attuale). Ma osserviamoli meglio da vicino: ben 5 gol su 7 arrivano da fuori area, tanto che la mezzala di Sottil viene accostata per efficacia dalla distanza a tiratori specializzati come Dybala e Koopmeiners. E poi un fatto stranissimo: quanto agli assist, non ce n’è uno ‘normale’. Ad eccezione di quello ‘involontario’ contro il Milan, nascono tutti da palla inattiva. Come l’ultimo per Perez contro la Cremonese.



Prima considerazione: la qualità di calcio del suo piede mancino è notevole, ed è un’arma molto utile per una squadra con dei saltatori forti e che occupa l’area durante la manovra con presenze fisiche importanti (vedi appunto l’Udinese). Preferisce arrivare al limite con il fraseggio corto, difficilmente si inserisce per una palla alta tra le maglie della difesa (tipo Frattesi, per intenderci). Anzi, magari è proprio da un suo cross a giro o da un suo cambio di gioco che nasce un’occasione per la testa dei suoi compagni. In tutti i modi rimane abbastanza strano che un ragazzo della sua qualità non abbia ancora fatto un assist ‘normale’ con pallone in movimento. È solo un caso o è qualcosa su cui riflettere?



POSIZIONE E CONTESTO - A veder giocare l’Udinese, più del Napoli e del Milan viene in mente l’Inter in realtà. Samardzic gioca mezzala destra nel 3-5-2/3–5-1-1 dei friulani, e il contesto ma anche lo stile nel quale si muove e palleggia con i compagni ricorda certe dinamiche dei nerazzurri. Con la differenza importante, tuttavia, che Samardizc è mancino laddove Inzaghi dispone solo di ‘destripedi’ in mezzo al campo. Un vice Barella di qualità di fatto manca all’Inter. Guardate la funzione che svolge il centrocampista serbo in questa situazione.



Avanza senza palla sulla conduzione di Becao (il braccetto di destra di Sottil) e a un tratto si stacca dalla marcatura per fornire al compagno una linea di passaggio. Becao lo serve e lui si appoggia a Walace, poi corre in mezzo. È il tipico giochino che fanno i centrocampisti dell’Inter in costruzione: il vertice basso scende tra braccetto e centrale, e una delle due mezzali si accentra abbassandosi in diagonale.



In questo modo si dà continuità al palleggio, tramite un’occupazione degli spazi libera ma ragionata.



Osservate le posizioni fluide e i movimenti dei tre centrocampisti di Sottil: ricordano abbastanza quello che fanno Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan.



Tramite Samardzic alla fine il pallone ritorna a Walace, con un notevole vantaggio di spazio acquisito. Intanto l’Udinese ha ‘mosso’ la Cremonese, decostruendo il proprio 3-5-2.



DAL LIMITE, NELLO STRETTO (IL NAPOLI?) - Quindi niente Napoli o Milan? Samardzic starebbe bene solo all’Inter? Dire che in un primo momento si troverebbe più a suo agio nell’Inter rispetto alle altre due non significa affermare che al Napoli ad esempio starebbe male. Tutte e tre le squadre (il Milan meno, a parte in questo ultimo periodo) fanno del centrocampo col vertice basso e le mezzali una struttura di riferimento nel loro gioco. Però, anche lì… Poi c’è l’assetto da considerare: il Napoli ha Anguissa da quella parte, se ci metti Samardzic cambia. Così come l’Inter ha Barella, che assicura chilometri e quantità al trio leggero che sta facendo la fortuna in Champions di Inzaghi… Lo stesso Samardzic all’Udinese è protetto da un pilastro come Walace… Insomma, da questo punto di vista il Milan torna più interessante come ipotesi, dato che Tonali l’abbiamo visto sul centrosinistra ultimamente nel 4-3-3. Detto questo, la qualità nello stretto di Samardzic fa molto Napoli.

Anche se queste sono combinazioni asimmetriche tra mezzali che, di nuovo, possiamo vedere facilmente anche nell’Inter.Quello che resta tipico di Samardzic è sicuramente l’uso della suola e dell’esterno nello stretto. Chi lo acquista, aggiunge una variante dal limite piuttosto efficace e creativa.