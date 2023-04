Andrea Sottil è soddisfatto del 3-0 della sua Udinese alla Cremonese, come conferma lo stesso allenatore nel post partita: "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un'ottima gara chiusa già nel primo tempo. Siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutta la gara, non volevamo prendere gol".



MERCATO - "Conosco la filosofia della società, lavorare qui è stimolante e fa crescere i giocatori. Samardzic? Devo fargli pochi complimenti e tenerlo sempre sul pezzo; ha un gran talento, ma lo martello sempre perché deve ancora crescere tanto. Davanti a sé ha un futuro roseo, ma lui sa a cosa mi riferisco".