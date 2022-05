Dodici mesi cambiano tutto., per esempio, dallo scorso maggio ha vissuto un primo percorso di maturazione per prendersi la Serie A con la maglia del Milan. Da protagonista.. Sarà il suo primo compleanno da leader, da protagonista di una squadra vivace e pronta a cogliere i frutti di un lavoro lungo due anni.Il percorso è simbolico. Il Milan dello scorso anno si giocava, il 23 maggio, la qualificazione alla Champions a Begamo, all’ultima giornata contro l’Atalanta. Sandro festeggiò il ritorno nell’Europa dei grandi dalla panchina, al termine di una stagione non esaltante.. Nel mirino c’è un tricolore che a casa Milan manca dal 2011.Non solo in termini di prestazioni. Con 42 presenze registrate finora e 3 reti messe a segno (contro Cagliari, Atalanta e Lazio), il classe 2000 è diventato un punto fermo della squadra di Stefano Pioli. E, per i tifosi, un simbolo del milanismo.La cartolina della stagione del centrocampista di Lodi arriva dall’Olimpico.Sui social, Sandro era stato di poche parole, come da abitudine: foto e video del momento, un paio di cuori rossoneri e una parola, "Famiglia", che per lui riassume tutto. L’assalto allo scudetto passa da Verona, dove il Milan dovrà cogliere i 3 punti da controsorpasso per tenere ancora l’Inter a distanza. Per Tonali, sarebbero intanto il regalo perfetto per festeggiare i 22 anni. In attesa del sogno.L’ossatura del Milan sarà, a Verona, quella delle ultime settimane. Resta certa la presenza di Kessie, che potrebbe stazionare sulla trequarti o in mediana (in quel caso, panchina per Bennacer e spazio a Krunic dietro a Giroud).