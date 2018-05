Il caso Uefa ha generato malumore in seno al Milan. Esiste il rischio di subire una sanzione molto pesante nel prossimo giugno, ecco perchè gli scenari per alcuni big della rosa può cambiare radicalmente. Giacomo Bonaventura piace a diverse società, con Riaola deciso a portarlo via, Suso è entrato nel mirino del Napoli. Nel video sottostante calciomercato.com fa il punto della situazione sulla strategia che verrà adottata sia nel mercato in entrata che in quello in uscita.