@AleDigio89





continuano a rendere ancora più macabro quanto sta avvenendomercenari e volontari neonazisti legati a doppio filo conOggi è il turno di un altro personaggio oscuro, che in passatocome altri dittatori hanno fatto in tutto il mondo:, ma nel contempoDomenica aveva affermato di essere alle porte della capitale ucraina e aveva invitato gli abitanti ad arrendersi oppure, governa con il pugno di ferro di ucon unaal suo comando.Soprannominatoè stato, e di aver tolto di mezzo diversi oppositori nelle maniere più nefande. Il suo nome è tornato prepotentemente in auge in questo periodo perché,pronto a cingere d'assedio la città assieme aiper mano del mandante Vladimiral qualeche militae nella quale giocano alcuni suoi parenti,con il quale ha stretto un rapporto di amicizia. In passato, essendo appassionato di calciotra cui la più celebre è quella dell'8 marzo 2011che in seguito si è detto profondamente pentito di aver partecipato adgiocando al fianco dello stesso Gullit e dell'ex Inter Matthaus.Non solo.capitale cecena, con una capienza da 30mila posti, demolendo il vecchio Stadio Sultan Bilimchanov: notoriatra cui Diego Armando, Jean-Pierre, Iván Zamorano, Fabien Barthez, Luís Figo, Roberto Ayala, Alain Boghossian, Robbie Fowler , Enzo Francescoli, ma anche. In quell'occasione il match finì 5-2 per il Caucaso del Nord,. Undici anni dopo, qualcuno si sarà pentito amaramente di avere partecipato allo show di colui che si sta dimostrando un criminale.