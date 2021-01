. Perché dalle parti di Madrid più volte sono stati fatti clamorosi errori sul mercato in uscita, ma. I numeri sono da aggiornare di partita in partita perché definirli terzini è riduttivo: segnano, fanno assist, spingono senza sosta. Soprattutto migliorano costantemente, due vere e proprie operazioni capolavoro. Ma cosa c'è dietro queste scelte del Real? Le cessioni di Hakimi e Theo nascono da matrici differenti.- Per quanto riguarda il francese, la cessione nell'estate del 2019 è una. Marcelo era un intoccabile e si è deciso di investire su Mendy, arrivato proprio nella stessa estate dal Lione; così Maldini si fionda con intelligenza sull'occasione Theo e lo porta via per. Ma proprio quell'acquisto di Mendy, l'abbondanza nel ruolo e la convinzione della dirigenza del Real sulla crescita lenta di Theo hanno spinto alla cessione. Il Milan gode ancora.- La scelta tecnica ha un peso anche su, chiaro. Ma a differenza dell'abbondanza con Mendy e Marcelo sull'altra corsia che ha portato alla bocciatura di Theo un anno prima,. Quando l'Inter ha messo sul piatto 40 milioni, da Madrid hanno deciso di accettare subito perché le perdite sono enormi tanto che il Real non ha acquistato neanche un giocatore in estate e farà lo stesso in questo gennaio. Unico diktat: vendere, fare cassa evitando di perdere i big.. In costante crescita, proprio come Theo. Due treni a Milano, partiti da Madrid.Buon anno a tutti i lettori di Calciomercato.com!