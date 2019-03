Spettacolo nel derby e spettacolo col Parma, passando per un’ altra spettacolare prova a Firenze (pareggio a parte):, brillantezza e gol a palate (8 in 3 partite).piuttosto evidenti, come ad esempio la progressiva affermazione dida dicembre in avanti, e la quasi parallela intuizione/conseguenza della. Si aggiunga a tutto ciò la crescita realizzativa di: l’ecuadoriano, che aveva segnato solo 1 gol fino a gennaio, tra febbraio e marzo ne ha fatti ben 3, di cui 2 gol-partita (Frosinone, Empoli) e l’ultimo che ha sbloccato il derby. In questo modo il lieve calo di, dovuto anche alle sue uniche due assenze (infortunato con l’Empoli e squalificato col Parma), è stato felicemente riempito (nel girone d’andata Immobile ne aveva già segnati 6, a questo punto: il doppio).Cosa cambia concretamente con Immobile al posto di Caicedo? E soprattutto: quanto durerà il sogno tutto tecnica, velocità e spettacolo che continua a vivere questa Lazio?, dalla quinta sconfitta in campionato dei biancocelesti, quella maturata a Bergamo. Dopo quattro pareggi abbastanza insipidi, la Lazio toccò forse il punto più basso della stagione proprio all’Atleti Azzurri d’Italia, perdendo tuttavia di misura (1-0).. A destra infatti andava puntualmente Parolo, sia per sfruttare Sergej come mezzala ‘tecnica’ a piede invertito, sia per assecondare l’interpretazione del ruolo da parte dell’incursore italiano. Si creavano però situazioni curiose come queste qui sotto, quando il pallone finiva in fascia a sinistra:, poiché Milinkovic-Savic non rinunciava certo a portare i suoi centimetri in prossimità della porta., capace di offrire al crossatore l’ appoggio semplice: l’alternativa del gioco corto, lì vicino, al limite dell’area.Quella posizione,, è occupata spesso e volentieri dallo spagnolo, che non l’abbandona certo per andare a saltare in area.La Lazio così tende ad essere paradossalmente più equilibrata nell’occupazione dell’area e dei suoi dintorni. Anche per quanto riguarda la riaggressione., avendo a disposizione due mezzali dai piedi raffinatissimi e in grado di azionare con filtranti e aperture iperprecise attaccanti e laterali tutta-fascia. Si noti poi che l’assenza di un colpitore di testa come Parolo può essere compensata dalla presenza di un centravanti più “classico” rispetto ad Immobile (vedi sopra Caicedo contro il Parma).Quando c’è Immobile, invece, in determinate situazioni Sergej diventa l’unica vera torre nell’area avversaria. Questo però consente comunque al centravanti della Nazionale italiana di mantenere l’attacco della porta come primo obiettivo., per caratteristiche, lo svariare da una fascia all’altra. Ecco perché allora o gioca l’uno o gioca l’altro, mentrein cui coesistono ben tre trequartisti (due mezzali e una seconda punta) a supporto di una punta di movimento. Parolo allora fece il vertice basso di centrocampo. Ma è evidente che il più indicato per quel ruolo sia Leiva, specialmente con due mezzali di quel tipo. E infatti di lì a poco, proprioAnche se Caicedo è ancora abbastanza sottovalutato, e anche se con lui la Lazio non perde granché nella gestione del pallone sulla trequarti,Mi viene in mente, nato da una combinazione di prima tra i due e concretizzatosi attraverso un intreccio di movimenti davvero spettacolare.Luis Alberto porta il pallone dentro per l’incontro di Correa che, di prima, d’esterno, serve Immobile. Così facendo l’argentino evita lo stop, anche se è solo e potrebbe girarsi e puntare la difesa. Il suo tocco è già un movimento senza palla. La retroguardia della Viola non può più scappare semplicemente, è costretta perciò a frenare e accorciare sul centravanti. Immobile però si libera altrettanto velocemente del pallone giocandolo anche lui di prima. Una sponda leggera seguita da uno smarcamento. Correa ora può puntare.Il centrale puntato esce, ma Correa fa in tempo a chiedere la triangolazione al compagno: soltanto una delle soluzioni possibili. Infatti Immobile lo ignorerà e andrà al tiro dal limite., appena prima del calcio di rigore.