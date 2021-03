Chiusi gli ottavi di Champions ed Europa League con poche gioie in realtà per le nostre squadre impegnate oltre confine riparte il nostro campionato di Serie A con le partite della 28esima giornata che partiranno già da questa sera. E quindi ancora Fantacalcio con scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come da tradizione ritornano anche le scelte per la nostra top 11.