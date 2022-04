Solo l’aritmetica tiene viva la speranza per lo scudetto, i tifosi non ci credono quasi più e hanno preso di mira ancheAl temine dell’ultima partita contro la formazione allenata da José Mourinho sono arrivati i primi fischi per il tecnico di Certaldo. Una reazione quasi a sorpresa considerando quello che è stato il percorso fatto fino ad oggi, la qualificazione in Champions League é pressoché raggiunta.Il momento è delicato, gli ultimi risultati raccontano una flessione preoccupante di un gruppo che non ha ancora quella maturità necessaria per vivere al meglio le sfide decisive.Non è stato affrontato il tema relativo al contratto: Spalletti non è in discussione e sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione.