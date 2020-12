Ecco la formazione dei peggiori 11 della 11a giornata secondo i voti dati dagli inviati disui 10 campi della Serie A: Bedogni per Sassuolo-Benevento, Franco per Crotone-Spezia, Piva per Torino-Udinese, Marcangeli per Lazio-Verona, Cinus e Guarro per Cagliari-Inter, Belotti per Atalanta-Fiorentina, De Cupertinis per Bologna-Roma, Annunziata per Napoli-Sampdoria, Tripodi e Balice per Genoa-Juventus e Longo per Milan-Parma.Prestazione non proprio inappuntabile a Torino, anche se finisce senza danni per la sua squadra.Fra Spinazzola e Mkhitaryan non ha visto palla. E’ uscito letteralmente frastornato.I romanisti entravano da tutte le parti. Ha avuto colpe evidenti su più di un gol.L’indecisione sulla prima rete del Torino è stata pesante e non è stato esente da colpe nemmeno in occasione del secondo gol granata.Non è da lui sbagliare una palla come ha fatto contro il Verona: dall’esterno in orizzontale dentro l’area di rigore. Tameze haringraziato.Mai vista palla in mezzo al campo. Un pomeriggio di puro terrore calcistico.Non è entrato in partita. Un disastro.Ha faticato molto, troppo contro la Samp. Non è riuscito a concludere una sola volta.Siamo abituati a ben altre prestazioni, ma contro la Roma non c’era lui e non c’era tutta la squadra.Brutto il fallo che ha portato alla sua espulsione. Ha lasciato in 10 il Sassuolo per tutto il secondo tempo.Il niente per 45 minuti. Inevitabile la sostituzione.Il Bologna non è da oltre 50 punti come sostiene Saputo, ma non può essere nemmeno quello che si fa asfaltare in casa dalla Roma.MEDIA-VOTO. Ecco i tre peggiori di ogni ruolo come media-voto. Portieri: Strakosha 5,3; Sirigu 5,5; Meret 5,9. Difensori: Denswil 5,25; Klavan 5,3; Golemic e Hoedt 5,42. Terzini: Kolarov 5; Biraschi 5,3; Augello 5,4. Centrocampisti: Petriccione 5,25; Zajc 5,31; Cataldi 5,33. Attaccanti: Dybala 5,36; Callejon 5,42; Lasagna 5,43. Allenatori: Giampaolo 5,6; Liverani 5,8; Ranieri 5,86.