Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 4a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Passa la giornata a raccogliere palloni nel sacco. Dzeko nel finale lo appende alla traversa.Da granito a granita: se la bevono Insigne e Osimhen.Ma dove va Luiz Felipe sul gol di Joao Pedro? Dove va? Sul raddoppio del Cagliari vabbè, semplicemente non lo tiene e permette al brasiliano di trovare Keita Baldé in area.Entra e cade. Più che spostare gli equilibri, li perde. Ilicic infatti lo ubriaca e serve l’assist decisivo per Zapata.Suo il suggerimento di tacco... per Barella. Nella disfatta di San Siro il terzino destro di Mihajlovic si distingue per classe.Se il palleggio dell’Udinese stavolta non funziona, molto -è vero- dipende da lui, ma tanto anche da questo Napoli. Delusione cocente per il nostro inviato.Vede i Coulibaly da tutte le parti. Inebetito dalla giostra degli specchi di Castori.Lo vogliamo ricordare così, con lo sguardo concentrato su Dumfries al fischio d’inizio di Inter-Bologna. Fascia da capitano per questa flop 11.Più fantasma che fantasista. Si segnala comunque una certa finezza nello sparire.Zero tiri. Lo spaccone che non spacca.Dopo l’exploit di Roma con gran gol annullato, entra di nuovo dalla panchina per risolvere tutto. Ma gioca un po’ troppo da solo, da fanfarone impettito. Risultato: perde un pallone fatale.La svolta difensiva del Bologna rallegra il sabato sera dei milanesi.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Bedogni per Sassuolo-Torino, Tripodi per Genoa-Fiorentina, Guarro per Inter-Bologna, Tretola per Salernitana-Atalanta, Pazienza per Empoli-Sampdoria, D’Aco per Venezia-Spezia, Righelli per Verona-Roma, Marcangeli per Lazio-Cagliari, Balice e Longo per Juve-Milan, Pontoni per Udinese-Napoli.Portiere: Radunovic (Cagliari) 5,00Difensore: Aya (Salernitana) 4,5Terzino: Dijks (Bologna) 5,00Centrocampista: Hernani (Genoa) 4,67Attaccante: Kean (Juventus) 5,00Allenatore: Castori (Salernitana) 5,38