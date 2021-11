Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 11a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.All’esame di religione (Ibra), si rivela impreparato.Causa la punizione dell’uno a zero rossonero. Theo lo brucia nella scorribanda che porta al rigore.Il pirata Vlad, esperto in sonnellini. Fa sembrare l’esterno di Henderson un filtrante di Modric, e Cutrone un Benzema.Incredibile ma vero, Kalidou per una volta è nei flop. Sporca un avvio di stagione mitologico con una macchietta rossa. Il cartellino di Fabbri.A suo modo altrettanto mitologico è il gol mangiato dall’ex difensore del Parma nel finale.Troppo goffo il secondo giallo per non finire in questo articolo. E domenica salta il derby...Chiavi in mano per la prima volta con Allegri, e lui apre la porta a Barak. Almeno con Pirlo aveva aspettato un po’: ricordate il regalone al Benevento? In realtà qui a Verona deve gestire una pallaccia di Bonucci.È una flop undici se a centrocampo c’è Rabiot.Sugli sviluppi di un corner va a rimbalzo dopo il tagliafuori a Milenkovic. Ma è un altro sport, è l’arbitro concede il rigore ai viola.Suda sempre sette camicie (minimo). Sarebbe capocannoniere se assegnassero un gol ogni sette camicie sudate. La butterà mai dentro in uno scontro diretto?Una sparizione.Lanciare cappotti non basta più. Anche la media finisce a terra. In questo momento ha la peggiore tra gli allenatori.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Atalanta - Lazio (Belotti)Verona - Juve (Righelli/Balice)Torino - Samp (Piva)Inter - Udinese (Guarro)Fiorentina - Spezia (Targetti)Genoa - Venezia (Tripodi)Sassuolo - Empoli (Bedogni)Salernitana - Napoli (Tretola)Roma - Milan (Balzani/Longo)Bologna - Cagliari (De Cupertinis)MEDIA-VOTO FLOP - Portiere: ZOET (Spezia) 5,71Difensore: AYA (Salernitana) 4,50Terzino: PEZZELLA (Atalanta) 5Centrocampista: HERNANI (Genoa) 4,88Attaccante: NZOLA (Spezia) 5,33Allenatore: ALLEGRI (Juventus) 5,55