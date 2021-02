Dopo la 23a giornata ecco la formazione dei flop 11 più l’allenatoresecondo i voti degli inviati sui 10 campi di Serie A di calciomercato.com.Ne prende 4 a Bergamo. Non ha colpe specifiche su quelle reti (pure il goldi Muriel, sul primo palo, è un siluro violentissimo), anche se non trova mai il modo di risolvere un problema in area piccola.Viene travolto, insieme al resto della difesa napoletana, dall’attacco dell’Atalanta.Nel derby, una prestazione sorprendentemente negativa, la peggiore daquando è al Milan.Contro Lukaku non ce la fa nel modo più assoluto. Viene stritolato dal gigante belga.La sua espulsione, con un brutto fallo, condiziona la partita del Bologna.Perisic gli sfreccia di continuo sotto gli occhi. Non fa niente, né in difesa, né in attacco.Lento e approssimativo, nel secondo tempo di Bergamo va in netta difficoltà.Nel derby conferma il suo netto calo di forma già evidenziato a La Spezia.Prosegue il suo momento-no. Non incide in attacco, non collabora col centrocampo.Sbaglia troppe occasioni, anche se alcune è lui stesso a crearle.Il Cagliari dipende dalle sue giocate, ma contro il Torino non glieneriesce una.La scorsa settimana, dopo il trionfo sul Milan, era fra i top. Adessopassa fra i flop per il pessimo secondo tempo di Firenze.. Ecco la media-voto dei 5 peggiori giocatori divisi per ruolo edei 5 allenatori. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6presenze.: Strakosha 5,25; Da Costa 5,67; Sepe 5,8; Sirigu 5,81; Consigli 5,9.: Kolarov 5; Marrone 5,47; Dalot e Klavan 5,5; Hoedt 5,55; Bruno Alves 5,56. Terzini: Busi 5,31; Ter Avest 5,4; Sala 5,42; Vojvoda 5,5; Venuti e Hickey 5,55.: Bernardeschi 5,28; Diawara, Pereiro e Petriccione 5,5; Cyprien e Rabiot 5,56.: Dragus, Callejon e Kouame 5,5; Lasagna 5,55; Inglese e Riviere5,59.: D’Aversa 5,57; Stroppa 5,76; Prandelli 5,81; DiFrancesco 5,82; Mihajlovic 5,87.Nathan per Fiorentina-Spezia, Cinus per Cagliari-Torino,Marcangeli per Lazio-Sampdoria, Tripodi per Genoa-Verona, Bedogni perSassuolo-Bologna, Buratti per Parma-Udinese, Longo e Guarro perMilan-Inter, Belotti per Atalanta-Napoli, Mogavero per Benevento-Roma eBalice perJuventus-Crotone.