Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 10a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Nel primo gol resta immobile, nel secondo va a farfalle. La virtù sta nel giusto mezzo, diceva Aristotele.Prima presenza per lui in questa stagione. Causa un rigore.Un tocco di mano che fa star male. Osimhen è troppo per lui.Guarda Frattesi che si inserisce e segna, guarda Berardi che riceve e lancia Lopez. Giornata da guardone più che da De Ligt.Nessuno mai entrò a freddo peggio del brasiliano contro il Sassuolo.Tutti abbiamo in mente l’errore fatale in ripartenza che innesca il raddoppio di Duvan. Ma sul primo gol subito dove va? Che buco lascia a Zappacosta?Intervento grossolano su Barella. Lascia in dieci l’Empoli al settimo della ripresa.Non sembra fallo ma lo è (e da ultimo uomo). Tocca prima il piede di Ribery, finezza di Di Bello. L’ex Chelsea era entrato da poco. Ingenuo in una partita fondamentale.Già stava perdendo quota nelle gerarchie di Allegri, complice da una parte il coronavirus e dall’altra la mezzala talismano Bernardeschi. Poi se gioca così...Alvaro, attento a Kaio Jorge, sta crescendo velocemente il suo minutaggio...Quando vive serate come queste, è un giocatore raro. Pochi al mondo girano a vuoto come lui.Stavolta ha schierato i suoi assi, ha chiesto di pressare alto e ha provato a giocare una partita più sbarazzina. Sabato a Verona tutti dentro l’area a proteggere la porta.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Venezia - Salernitana (D'Aco)Spezia - Genoa (Cinus)Milan - Torino (Longo)Sampdoria - Atalanta (Montaldo)Udinese - Verona (Pontoni)Juventus - Sassuolo (Balice)Cagliari - Roma (Salis)Empoli - Inter (Pazienza / Guarro)Lazio - Fiorentina (Marcangeli)Napoli - Bologna (Annunziata)MEDIA-VOTO FLOP - Portiere: ZOET (Spezia) 5,71.Difensore: AYA (Salernitana) 4,50.Terzino: PEZZELLA (Atalanta) 5.Centrocampista: HERNANI (Genoa) 4,88.Attaccante: NZOLA (Spezia) 5,40Allenatore: BALLARDINI (GENOA) 5,55