Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 5a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Si trascina in porta il non-tiro di Osimhen. Tutto il resto è chiaramente imparabile ma fa ancora più male.La bambola assassina Lozano lo spenna.Due giri di valzer con Sansone che non sono piaciuti all’arbitro Fourneau. Rigore netto.Quando il tuo compagno Bremer annulla Immobile e tu atterri Muriqi in area al novantesimo.Raggirato come Pinocchio dal Gatto Ansaldi e dalla Volpe Pjaca.Segue applicatissimo l’inserimento di Haas fino alla linea di fondo, finché lo svizzero, di spalle, non gli casca davanti coprendo il pallone. È a questa finta che il giocatore di Mazzarri abbocca. Haas perciò entra in area tranquillo e serve l’assist a Di Francesco.In teoria dovrebbe trovarsi con Augello, no? Lo dicono i poeti. Ma i poeti non conoscono Osimhen, non l’hanno mai visto pressare. Quello arriva e ti rompe l’idillio.La fiera del colpo di tacco sbagliato. Ha capito tutto del momento.Cito direttamente il nostro inviato al Ferraris: “gioca cinque minuti su novanta”.Qualche tempo fa, solo gol belli. Oggi, solo gol mangiati.Applausi per Fabbri. Che fra l’altro non gli aveva fischiato il fallo su Skriniar nell’azione dell’uno a zero… Espulso per ingratitudine.Dov’è finito il pragmatico attendista che allenava il Parma di Kulusevski? Vedere il vecchio Yoshida travolto a metà campo da Osimhen, fa strano.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: De Cupertinis per Bologna-Genoa, Targetti e Guarro per Fiorentina-Inter, Belotti per Atalanta-Sassuolo, Salis e Balice per Spezia-Juventus, Tretola per Salernitana-Verona, Longo per Milan-Venezia, Montaldo per Sampdoria-Napoli, Cinus per Cagliari-Empoli, Piva per Torino-Lazio e Balzani per Roma-Udinese.Portiere: Radunovic (Cagliari) 5,00Difensore: Aya (Salernitana) 4,50Terzino: Dijks (Bologna) 5,00Centrocampista: Hernani (Genoa) 4,88Attaccante: Defrel (Sassuolo) 5,25Allenatore: Castori (Salernitana) 5,50