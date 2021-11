Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 12a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.È già Natale alla Dacia Arena. Berardi non deve neanche scrivere la letterina.Come dimenticare l’uomo in area volume uno.Sul retropassaggio di Zortea, pressato da Pedro, tenta la giocata meno opportuna della storia. Umiliato e finito da Luis Alberto nella ripresa, che lo infilza con quel tunnel.La nebbia del vittimismo alla lunga acceca. Fa male il fuorigioco e Okereke se ne va.Gli serve un corso accelerato di fase difensiva. Sul filtrante di Lautaro a Darmian fa stare male.Perde Caldara nel primo gol, causa il rigore (netto), non contempla il lancio di Aramu per Okereke. Mal di Penzo.Si fida troppo della sua fisicità. Sottovaluta il dente avvelenato del turco.Quando il ritmo si alza va in confusione tecnicamente. E sbaglia un rigore in movimento.Quelli che salgono dalla panchina e si fanno espellere per doppia ammonizione dopo dieci minuti.In campionato non segna da cinque giornate. E poi il turco aveva il piede caldo come un Doner Kebab, perché si è intromesso nel duello tra lui e la Sud?Quelli che salgono dalla panchina e si fanno espellere per doppia ammonizione dopo dieci minuti. Con l’aggravante di aver già visto uscire Bessa.Il rumore dei nemici al momento è uno sghignazzo. E presto diventerà un rumorino se continua a parlare di arbitri, rosa e mercato.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Empoli - Genoa (Pazienza)Spezia - Torino (Salis)Juventus - Fiorentina (Balice)Cagliari - Atalanta (Cinus)Venezia - Roma (D'Aco)Sampdoria - Bologna (Montaldo)Udinese - Sassuolo (Pontoni)Napoli - Verona (Annunziata )Lazio - Salernitana (Marcangeli)Milan - Inter (Longo / Guarro)MEDIA-VOTO FLOP - Portiere: BELEC (Salernitana) 5,71Difensore: BIRASCHI (GENOA) 5,39Terzino: PEZZELLA (Atalanta) 5Centrocampista: RABIOT (Juventus) 5Attaccante: SIMY (Salernitana) 5,42Allenatore: ALLEGRI (Juventus) 5,58