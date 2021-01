: Cinus per Cagliari-Benevento, Belotti per Atalanta-Parma, De Cupertinis per Bologna-Udinese, Franco per Crotone-Roma, Marcangeli per Lazio-Fiorentina, Montaldo e Guarro per Sampdoria-Inter, Bedogni per Sassuolo-Genoa, Piva per Torino-Verona, Annunziata per Napoli-Spezia, Longo e Balice per Milan-Juventus.Un suo bruttissimo errore (passaggio corto intercettato da Callejon) viene trasformato nel rigore che rimette la Fiorentina in partita. Gli va bene perché finisce lo stesso con la vittoria della Lazio. E’ al rientro e ora Reina lo sorpasserà di nuovo.E’ nettamente fuori condizione. Il primo gol della Roma nasce nella sua zona, non riparte mai e difende male.E’ coinvolto pesantemente in tutt’e due le reti del Benevento. Giornata nerissima.Boga lo brucia sul primo gol del Sassuolo. Non è mai sicuro.E’ strano vederlo fra i flop, di solito è nell’altra formazione, ma è pure vero che non càpita mai di vederlo sconfitto così nettamente in un duello diretto: contro Chiesa finisce male, malissimo per il francese.Un’espulsione che merita una multa pesante: lascia la squadra in 10, nel momento di maggior sforzo per riprendere il risultato contro il Benevento, perché applaude l’arbitro che un attimo prima lo ha giustamente ammonito. Sono atteggiamenti sciocchi e dannosi.Inconcludente, involuto, impreciso. Malissimo contro lo Spezia.Un disastro dietro l’altro in soli 45 minuti.Gioca solo 37 minuti prima di farsi male e uscire, ma in quel pezzo di gara non combina assolutamente niente.Sbaglia tutte le poche occasioni che gli càpitano.Tenero, morbido, mai incisivo. Danilo non deve impegnarsi granché per cancellarlo dal campo.Le occasioni per pareggiare non mancano alla sua squadra che però barcolla dietro. Con lo scontro diretto fra Milan e Juve è una giornata da sfruttare, ma non ci riesce.Questi sono i peggiori tre giocatori per ogni ruolo come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Portieri: Strakosha 5,25; Da Costa 5,6; Sirigu 5,75. Difensori: Kolarov 5; Ceppitelli e Klavan 5,5. Terzini: Denswil 5,25; Biraschi 5,3; Busi 5,33. Centrocampisti: Bernardeschi e Petriccione 5,42; Caligara, Diawara, Eduardo Da Silva, Eriksen 5,5. Attaccanti: Muriqi 5,42; Callejon 5,44; Cutrone, Lasagna 5,5. Allenatori: Liverani 5,67; Giampaolo 5,73; Stroppa 5,78.