Era dalla stagione 2013-14 che l'non stazionava in zona Champions League: nove anni fa il tecnico dei baschi biancorossi era, lo stesso allenatore che siede oggi sulla panchina di casa del San Mamés dopo qualche cambio alla guida. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Rayo Vallecano,, dietro ai soliti Real Madrid e Barcellona e al solido Real Betis. Non è stato semplice, una volta salutatitrovare nel ristrettissimo bacino a disposizione qualche attaccante all'altezza (). Ma oggi c'è un duo che sembra in grado di promettere grandi cose.Inaki Williams parte come ala destra, muove i primi passi nelle giovanili del Pamplona, cresce nel Baskonia (quinta divisione) e poi nella squadra B, il Bilbao Athletic, prima del, un anno dopo l'ultimo quarto posto.a stabilirsi dopo l'immigrazione. Ha scelto la nazionalità ghanese perché la Spagna lo snobbava ed è stato convocato per la prima volta dalle Black Stars dopo il bell'inizio di campionato., dopo una metamorfosi muscolare e tattica verso il ruolo da prima punta avviata nella stagione 2017-18. Due gol in sei partite in stagione, e, primato assoluto nella Liga (per intenderci, in Serie A il recordman è Javier Zanetti, con 137 gettoni consecutivi).Il giovane, classe 2002 (Inaki è del 1994) ha avuto un inizio di carriera praticamente uguale a quello del fratello: primi calci nell'Osasuna, l'altra squadra di Pamplona, poi Baskonia, squadra B dell'Athletic e grande salto.Stesso bottino in campionato, 2 gol in 6 partite, stessa, che il fratello ha rinnegato. Dunque si può ricreare una situazione simile a quella vissuta da Jerome e Kevin-Prince Boateng in Germania-Ghana.Ci sono stati altri fratelli nella storia della Liga: Fernando e Manolo Hierro, Lucas e Theo Hernandez, Gabi e Diego Milito, Thiago e Rafinha Alcantara. Ma. E possono contare sul supporto, nel 4-2-3-1 di Valverde, dell'ex Torinoe della leggenda del club(lui c'era quando con Bielsa in panchina, nel 2012, l'Athletic arrivò in finale di Europa League, persa 3-0 contro l'Atletico Madrid di Falcao). Che siano tornati quei fasti per l'ostinata e romanticissima squadra basca?