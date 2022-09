Dopo le cinque partite nella giornata di ieri, con in particolare le vittorie del Barcellona e del Valencia di Gattuso, prosegue il programma della sesta giornata di Liga. In campo altre cinque gare tra cui spicca il big match, nonché derby di Madrid tra il Real e l'Atletico. Alle 21, al Wanda Metropolitano, Simeone e Ancelotti si sfideranno; i Blancos - ancora orfani di Benzema - proveranno a tornare in vetta superando il Barcellona.



Ad aprire il programma Osasuna-Getafe alle 14:00; a seguire il match tra Villarreal e Siviglia, quest'ultimi reduci dalla prima vittoria in campionato. Alle 18:30 Betis e Real Sociedad ospitano rispettivamente il Girona e l'Espanyol.