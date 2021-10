Il 6-1 subìto in Norvegia dalla Roma contro il Bodø/Glimt in Conference League non è andata giù neanche alla proprietà giallorossa che sta pensando di fare una mossa nei confronti dei 400 tifosi che erano presenti in trasferta a Bodo.



Secondo Il Messaggero, il club sta pensando di risarcire i tifosi che hanno viaggiato per oltre 3.500 km per assistere a una delle sconfitte più imbarazzanti della storia della Roma.