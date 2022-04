Gentile Procuratore,devo denunciare il provino che non c'è! Ho fatto 500 km per portare mio figlio a fare una prova in una società di Lega Pro nel Nord Italia. Arrivo al campo di allenamento e mi presento a un magazziniere chiedendo dove poteva andarsi a cambiare mio figlio. Il magazziniere risponde che "oggi non si allena nessuno" e che non c'è nessun ragazzo quindi da provare. Chiamo la persona che mi aveva "organizzato" il provino e trovo il cellulare irraggiungibile. Morale della favola: ritorniamo a casa con un'amarezza incredibile. Il ragazzo ha le spalle larghe e quindi non mi preoccupo neanche troppo per lui, ma io sono un papà che ha saltato due giorni di lavoro per portare mio figlio calciatore a un provino inesistente con tanto di spese e aspettative buttate al vento. Concludo evidenziando che non mi sono affidato a un procuratore, ma a uno che diceva di essere uno Scout di non so quale Agenzia. Ci tengo a precisare che non ho pagato nessuno per questo fantomatico provino, però ho comunque subito un danno e ho fatto perdere del tempo a mio figlio che ha solo 14 anni e ha perso anche un giorno di scuola. Come devo comportarmi? A chi mi devo rivolgere? Cosimo di Nocera Inferiorenon ho a disposizione sufficienti elementi per poterle dare una risposta esaustiva. In ogni caso,se avesse o meno mandato una richiesta di nulla-osta alla società presso la quale è tesserato (presumo, almeno) suo figlio.la società che vuole provinare un ragazzo invia la richiesta di nulla-osta e, una volta ricevuto il benestare dalla società di provenienza, invita il ragazzo per un giorno o più presso il proprio centro. Con una semplice indagine potrà verificare se questo sia accaduto o meno. Potrebbe esserci stato anche un fraintendimento sulla giornata della prova.(uno scout?), essendo all'improvviso diventato irreperibile., ma di affidarsi a professionisti seri, agenti sportivi o scout di società di calcio; ciò per evitare di incappare in situazioni poco chiare e dannose anche per l'autostima dei giovani calciatori!Ma ora passo la palla agli utenti dirivolgendo il seguente quesito: si diventa campioni passando attraverso la trafila dei provini o questi ultimi ormai non servono più a nulla?