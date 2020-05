Ci siamo quasi, il countdown sta per finire. I nove giocatori che sono all'estero,, prima data utile stabilita dal premier Conte per la ripresa del lavoro. La Juventus non ha ancora comunicato ufficialmente che dovranno rientrare, ma le parole di ieri di Agnelli parlano chiaro: "Io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni". Tornare per giocare, quindi. Perché c'è uno scudetto da vincere.