. Il successo di Verona restituisce alfiducia dopo il pareggio interno con l'Udinese, una vittoria che arriva nonostante le tante defezioni e una rosa a disposizione di Pioli ridotta all'osso. Ma lo 0-2 con cui i rossoneri lasciano il Bentegodi regala anche una chicca statistica che certifica la crescita vissuta dal Diavolo negli ultimi tredici mesi:. Continuità è la parola chiave nei risultati, ma non nei modi in cui questo traguardo è stato tagliato.- Già, perché continuità è una parola che l'undici titolare ha conosciuto solo relativamente in campo:. Una scelta spesso dettata da contingenze, tra la ricerca di un assetto stabile e assenze date da infortuni e Covid: per 19 volte sulle 21 partite della seconda parte della stagione il tecnico ha cambiato l'undici titolare tra una gara e l'altra, un trend confermato gioco forza anche nel campionato corrente cambiando 24 volte in 26 giornate. Assenze e turnover,diventato un marchio di fabbrica, modulo assimilato dall'intera rosa e che ha permesso di mantenere il rendimento su livelli costanti almeno fino all'inizio di questo 2021.- Quello dei 101 punti però non è l'unico traguardo a far sorridere il Milan, che vede risposte positive anche per quanto riguarda la linea green tenuta sul mercato: i giovani danno il loro apporto anche in termini di bottino realizzativo., come ricorda Opta sono almeno tre in più di ogni altra squadra in Serie A. Un ottimo segnale, che si innesta in un discorso più ampio di. Numeri che permettono di sopportare, anche solo temporaneamente, l'assenza di un pezzo da novanta come Ibrahimovic o di un rinforzo che finora non ha dato apporto come Mandzukic.- 101 punti in tredici mesi, 15 marcatori diversi e 6 baby già in gol nella Serie A 2020/21. Segnali incoraggianti in vista del finale di campionato e del futuro, ma che non permettono a Pioli e al Milan di sedersi e rilassarsi perché dopo una prima promozione ora è caccia alla lode., coppa che i rossoneri non giocano dalla stagione 2013/14. Il tecnico e lo stesso Maldini hanno sottolineato più volte come la qualificazione alla massima competizione europea fosse un traguardo importante e da centrare per certificare il lavoro svolto nell'ultimo anno, l'avvio a singhiozzo del 2021 ha permesso alle varie rivali di riavvicinarsi e la corsa si fa ora più serrata che mai, specie considerando anche il prossimo doppio impegno di Europa League con ilche può togliere ulteriori energie a un gruppo che spera di recuperare presto qualche pezzo dall'infermeria. Tornare a sentire l'inno della Champions dopo sette anni: l'obiettivo del Milan, il prossimo traguardo per dare seguito a un anno da maturità piena.@Albri_Fede90