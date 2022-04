I lettori di CM hanno votato e per lo scudetto vedono un testa a testa serrato fra il Milan, in leggerissimo vantaggio, e l'Inter. Al momento la classifica vede i rossoneri in vantaggio di 2 punti (Milan 74, Inter 72), ma la squadra di Simone Inzaghi ha una partita in meno rispetto a quella di Stefano Pioli. Dopo il recupero di oggi fra Bologna e Inter, come cambierà la classifica? E come cambieranno le percentuali scudetto?



Ecco i risultati del sondaggio sul campione d'Italia 2021/2022:



Milan 50.1% - 3153 voti

Inter 49.9% - 3146 voti



Ricordiamo i risultati dello stesso sondaggio fatto settimana scorsa, quando le squadre in corsa da noi indicate erano ancora tre:



Inter 53.6% - 1687 voti

Milan 40.3% - 1269 voti

Napoli 6.1% - 191 voti