Continua inesorabile l’ascesa dei, la band pop-rock italiana che negli ultimi anni sta dando prova della propria forza, in Europa e non solo., sull’onda del successo riscontrato oltre i confini nazionali, hanno fatto il loro esordio anche sulla tv americana.La band è infatti stata ospite deldi Jimmy, acclamato programma statunitense che accoglie ogni puntata celebrità del mondo della musica e dello spettacolo.Qui ihanno dato vita ad un piccolo live, intrattenendo il pubblico con, la cover che negli ultimi mesi ha dato loro caratura internazionale, ebrano uscito da pochi giorni ma già in testa alle classifiche.La band, apprezzatissima dal conduttore e dal pubblico americano, ha dato inoltre un annuncio importante, un traguardo per la carriera di qualsiasi gruppo musicale.Saranno iad aprire il prossimo concerto dei, in programma per il 6 novembre.Una notizia che ha già fatto il giro del mondo, a testimonianza della popolarità di, più che mai sulla cresta dell’onda.I quattro si esibiranno dunque all’di Las Vegas, calcando lo stesso palco che dopo di loro vedrà performare niente meno che i Rolling Stones di Mick Jagger e Keith Richards.I Maneskin però, che conhanno raggiunto i 700 milioni di ascolti e la 15esima posizione nella Billboard Hot100, non pongono limiti alla loro scalata.Recentissimo è infatti anche l’annuncio della candidatura della band agli Mtv Europe Music Awards 2021 con sede a Budapest, in Ungheria.Qui il gruppo potrebbe ricevere premi per tre diverse categorie, ovvero Best Italian Act, Best Group e Best Rock.Un successo incredibile che sembra peraltro destinato ad aumentare, vista la forza creativa deie l’apprezzamento senza riserve del pubblico, si può affermare, mondiale