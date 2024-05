Milan e Napoli, parla De Zerbi: "Non ho ancora offerte, forse resterò a casa. Spero di lavorare in Premier"

Sono passati soltanto due giorni dall'annuncio ufficiale della sua rescissione contrattuale con il, ma oggi più che maiè diventato l'allenatore più chiacchierato del mercato. Il suo futuro è un rebus che coinvolge Inghilterra, Germania e Italia con Milan e Napoli interessate a lui, ma per cui ancora non ci sono proposte ufficiali. A confermarlo è proprio l'allenatore bresciano che, parlando a Sky Sports Uk, ha ribadito quelle che sono le sue intenzioni per il presente e futuro."Ho trascorso le ultime 24-48 ore in modo intenso.per andare avanti, per restare insieme. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione".

“Non c’è nessun club,Vi assicuro, al momento niente"."Lascio due anni di contratto.Di sicuro non ho nulla di già fatto per il futuro".League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League”.