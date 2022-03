Mai una gioia. Anzi,(due vissute in presa diretta o quasi diretta)da allora sono arrivati due trofei, il Mondiale del 2006 e l’Europeo del 2021. In mezzo, uno schiaffo dietro l’altro. Qualche fallimento, come quello appena sofferto, ma soprattutto vittorie e traguardi sfumati per un soffio, delusioni terribili che non si dimenticano.. Mondiale '86: fuori al primo girone perdendo contro la Francia di Platini marcato da Beppe Baresi. Europeo '88: perdiamo la semifinale contro l’Unione Sovietica, questo ci sta.Europeo '92: non ci qualifichiamo perché Ruggiero Rizzitelli a Mosca centra il palo, finisce 0-0 e non ci qualifichiamo, altrimenti Vicini sarebbe rimasto ct. InveceI rigori stanno diventando il nostro tormento. Nell’Europeo del '96 a casa alla finedel girone (Zola sbaglia il rigore decisivo contro la Germania). Nel '98, Cesare Maldini ct, ancora eliminati ai rigori: quarto di finale contro i padroni di casa, che poi vinceranno il loro Mondiale, l’ultimo tiro dal dischetto è di Di Biagio, la traversa del Saint-Denis continua a tentennare ancora oggi.(fantastico Toldo in semifinale contro l’Olanda, più il cucchiaio di Totti),(e infatti subito rimossa), il golden gol.Mondiale 2002 col Trap, ci imbattiamo in quel delinquente (finirà in galera) di Byron Moreno. Europeo 2004: gli sportivissimi danesi e svedesi confezionano il biscotto del 2-2, unico risultato che ci elimina.Che due anni dopo si trasforma in delusione quando l’Italia esce dall’Europeo ai quarti di finale contro la Spagna, ovviamente ai calci di rigore (sbagliano De Rossi e Di Natale), dando il via al grande ciclo delle Furie Rosse. Mondiale 2010: via subito a fine girone.(ai rigori ci va bene ai quarti contro l’Inghilterra col cucchiaio-bis di Pirlo).Mondiale 2014: fuori dopo il primo girone perdendo con Costa Rica dopo aver battuto l’Inghilterra. Europeo 2016: a casa dopo i rigori infiniti ai quarti contro la Germania (sbagliano Zaza, Bonucci, Pellé e Darmian).Europeo 2020/21: la seconda gioia e stavolta i rigori sonosempre dalla nostra parte.Facendo due conti, dall’86 a oggi abbiamo perso 3 finali e 2 semifinali, siamo stati eliminati 5 volte ai calci di rigore e una col golden gol.