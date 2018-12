È uno straordinario esempio di virtuosità aziendale quello raccontato da Max Leghissa, direttore sportivo del FC Mosta , a un cronista di ZonaCalcio. Il tema della conversazione, pubblicata il 5 maggio 2018, è lo stato di salute del calcio maltese. Che Leghissa descrive con toni entusiastici: movimento in evoluzione, qualità in crescita, allenatori preparati, tanti giovani che arrivano dall'estero per realizzare un'esperienza di formazione. E una federazione che ti sanziona immediatamente se non rispetti le regole.Non è la prima volta che Leghissa rilascia interviste di questo tenore. Come se fosse impegnato in una campagna promozionale del calcio maltese. Ne circola un'altra pubblicata a febbraio 2018 dal Corriere di Malta , testata online in lingua italiana. A raccoglierla èche sull'isola ha trovato la propria dimensione dopo essersi lasciato alle spalle qualche incidente di percorso in Italia ( LEGGI QUI QUI ). Si tratta di un'intervista durante la quale l'intervistatore garantisce sulla credibilità dell'intervistato perché dice di conoscerlo bene.Invero, sul web si trova anche qualche altra notizia interessante. Alcune riguardano un. Una notizia pubblicata a settembre 2017 riferisce del suo trasferimento all'Hamrun Spartans , club della Serie A maltese (BOV Premier League). Insieme a lui c’è un altro calciatore italiano che va all'Hamrun, il sanremese. Il giovane calciatore passa poi al Valletta FC, e proprio al Corriere di Malta lascia un'intervista . Esclusiva. Alessio Carluccio continua a spostarsi. A fine agosto 2018 passa proprio al Mosta FC , al termine di una. Cosa sia successo in seguito, non è dato sapere. Di sicuro c'è che, a soli 4 mesi da allora, Alessio Carluccio risulti in forza al Sirens FC, squadra che milita in BOV Premier League, la serie B maltese. Così dice la scheda Transfermarkt, che gli assegna 0 presenze da quando è sull'isola.- Ma al di là della vicenda singola, rimane lo sforzo condotto da Leghissa per divulgare un'immagine positiva del calcio maltese. Del resto per lui, triestino trapiantato nell'isola a partire da giugno 2017, si tratta anche di rivendicare pubblicamente una scelta che molti giudicherebbero eccentrica. Ma forse dietro il riferimento alla puntualità dei pagamenti c'è anche un'altra motivazione. Per esempio, arginare laSuccede il 1° marzo 2017, in un periodo precedente lo sbarco di Leghissa a Malta. A margine della presentazione del 2016 Fifpro Global Employment Report,. Riguardo a quest'ultimo aspetto il comunicato Fifpro menziona proprio il Mosta, e fa riferimento a alcuni calciatori nigeriani che avrebbero parlato di situazioni logistiche allucinanti:, benché sul web ne siano reperibili due: uno riporta l'ultimo aggiornamento in data 19 settembre 2017, pubblicato per informare che la gara casalinga contro il Balzan è spostata da domenica 29 ottobre a lunedì 30, ore 18; l'altro è fermo addirittura a domenica 11 novembre 2013 , data della gara persa in casa (0-1) contro il Birkirkara. È invece regolarmente aggiornata la, e proprio lì è pubblicato il messaggio con cui vengono respinte le accuse di Fifpro. In particolare,Ciò che, guardando la scheda Transfermarkt relativa alla stagione agonistica 2016/17, risulta parzialmente vero. Perché in effetti i calciatori provenienti dalla Nigeria, e in forza al Mosta nel giorno in cui viene pubblicato il comunicato su Facebook, sono due:. Ma è altrettanto vero che un altro nigeriano,, passi dal Mosta tra dicembre 2016 e gennaio 2017, quando viene ceduto in Oman all'Al-Oruba Sur, per poi tornare al club maltese nel luglio seguente.E a conferma di tale stato di cose vengono gli spostamenti di un quarto calciatore nigeriano transitato da quelle parti durante la stagione 2016-17. Si tratta di: arriva al Mosta nel luglio 2016, passa allo Sliema Wanderers a fine agosto 2016, rientra al Mosta a fine dicembre 2016 e viene svincolato a inizio 2017. Tutto in sei mesi. Partite giocate nel campionato maltese durante questo lasso di tempo: una. Datata 26 agosto 2016, Mosta-Valletta FC (0-1), seconda giornata di campionato. Chinedu Benjamin Oweregbulam viene schierato dall'inizio, ma dopo soli 11 minuti viene espulso. La scheda di Transfermarkt parla di “fallo grave”. Sui campi di gioco, la sua avventura maltese comincia e finisce lì.E tuttavia, pur con queste precisazioni sui calciatori nigeriani che nel 2016-17 sono transitati dal Mosta FC anziché rimanervi in pianta stabile, l'obiezione avanzata dal club rimane valida. Purché la si limiti a quella stagione. Se invece si sposta l'attenzione sulla. Quattro fra essi provengono dal Taraba:. Gli altri sono. E a completare il quadro, spiccano anche i nomi di due calciatoriMa il danno d'immagine per il club maltese non sta nemmeno soltanto nel (vero o presunto) cattivo trattamento verso i calciatori provenienti dall'estero. C'è pure il fastidio di quell', che poche settimane prima del comunicato di Fifpro segna un passaggio ben più imbarazzante. A metà febbraio 2017 si diffonde infatti la notizia suInevitabile commentare: pensa come sarebbe finita la partita se li avesse pure ammorbiditi. In conseguenza di quell'episodio, e di un'altra partita del Mosta (persa in casa 0-1 contro il Birkirkara) che l'allenatore nigeriano prova a aggiustare,. Davvero inflessibili nel far rispettare le regole, a Malta. Ma l'importante è che da quelle parti gli@pippoevai(1. continua...)