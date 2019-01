Dopo i primi due articoli della nostra inchiesta sul calcio maltese, entrambi dedicati al QUI ), il presidente del club biancazzurro, George, ci ha contattato e si è offerto di darci alcuni chiarimenti. Ne è nata l'intervista che potete leggere a seguire.Gli articoli di analisi, sia sulla situazione del Mosta che sul resto del calcio maltese, riprenderanno dalla prossima puntata."Fino al 2010, nel campionato maltese, ciascuna squadra poteva schierare al massimo 3 stranieri. Nel corso degli anni il numero degli stranieri utilizzabili in partita è stato portato a 7, schierati nella formazione di partenza. Alcuni club hanno anche 11 calciatori stranieri tesserati"."Alcuni di questi calciatori vengono al Mosta in prestito, altri sono tesserati direttamente da noi. Dipende dal tipo di contratto che viene stipulato. E poi c'è che alcuni si adattano e altri no. Comunque ci sono calciatori che rimangono al Mosta per un tempo più lungo"."Non abbiamo alcuna partnership in corso"."Ad alcuni calciatori paghiamo per intero il salario, per altri è previsto il premio di valorizzazione da parte del club prestatore. In ogni caso gli accordi avvengono nel pieno rispetto delle norme Fifa e tutti i passaggi sono registrati attraverso il Transfer Matching System"."In quella stagione eravamo sponsorizzati da un consorzio nigeriano e l'accordo consisteva nel fatto che loro portassero calciatori"."Il consorzio era formato da Tijani Babangida, ex calciatore della nazionale nigeriana, e da altri due connazionali. Apparentemente Babangida era presidente di un club nigeriano. Il Taraba, credo. I calciatori non venivano pagati in Nigeria, e per questo hanno anche inscenato una protesta che è stata repressa dalla polizia. Poi però la partnership non ha funzionato e si è interrotta"."Il comunicato di Fifpro riguardava sia il Mosta che il Pembroke. E i calciatori statunitensi erano tesserati dal Pembroke. Per quanto riguarda i nigeriani tesserato con noi, a lamentarsi è stato soltanto uno di loro perché aveva freddo a dicembre! A Malta non usiamo il riscaldamento centralizzato, nessun appartamento lo ha. Come club abbiamo 6 appartamenti da mettere a disposizione dei calciatori. E inoltre io faccio di mestiere l'immobiliarista, gestisco appartamenti e case di vacanza. Dunque per noi del Mosta la sistemazione dei calciatori in alloggio è l'ultimo dei problemi. È davvero curioso che Fifpro abbia chiesto di metterci al bando solo perché un calciatore ha avuto freddo a dicembre... suvvia! Un'organizzazione così importante avrebbe dovuto almeno mostrare la decenza di ascoltare la nostra voce. Ma io so da dove siano venute certe spinte.."."Diciamo che non abbiamo un buon rapporto con la Malta Football Players Association (MFPA). Loro fanno gli interessi dei calciatori, noi facciamo gli interessi del club"."Come ovunque, ci sono club che possono trovarsi in difficoltà nei pagamenti. Ma va anche detto che di recente sono state approvate regole molto restrittive in materia di Fair Play Finanziario, e chi le viola viene sanzionato con punti di penalizzazione in classifica"."Max Leghissa è il direttore sportivo del club. Inoltre, avevamo due calciatori da cedere e lui ci ha aiutato a trasferirli"."Sì, gioca nella nostra squadra di Terza Divisione. Ha 18 anni, sta facendo esperienza. Fra l'altro volevo precisare che abbiamo un ottimo settore giovanile. La nostra Primavera è prima in classifica, e l'anno scorso ha vinto il campionato. A gennaio 2018 abbiamo rinforzato la Primavera proprio per raggiungere quell'obiettivo, e il calciatore che è venuto dall'Inter [Moussa Souare, ndr] è servito a questo"."Adrian non ha più nessun ruolo nel Mosta. I suoi due figli, di 9 e 12 anni, giocano nelle nostre squadre giovanili. Aggiungo che fin qui Adrian è stato accusato ma non condannato. Se lui o chiunque altro dovessero essere condannati, non avrebbero sostegno né da parte mia né da parte del club. Si trattasse anche di mio padre".(3. continua)@pippoevai