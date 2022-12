(il business globale è pari a 4,53 miliardi di euro) e per la, per certi versi,(1,28 miliardi il peso di questa voce di entrate), anche se ladei ricavi è da cercare, ancora una volta, nell’(2,56 miliardi)., venduto a peso d’oro (anche perché è l’evento più seguito in ogni angolo del pianeta) dalla FIFA. In questa 22a edizione, che terminerà il prossimo 18 dicembre, è(Visa, McDonald’s, Budweiser, Algorand e Coca-Cola), confermando, di fatto, l’interesse degli Stati Uniti per il mercato del Medio Oriente. Sono, rispetto alle precedenti rassegne, però, anche(Vivo, Hisense, Mengniu e Wanda group). Guidano poi la classifica, come da tradizione,. In totale sei realtà partner (The Look Company, Qatar airways, Qatar energy, QNB, Ooredoo e Gulf Warehousing company).Nei quarti di finale(Brasile, Croazia, Francia, Inghilterra, Olanda e Portogallo),(Argentina) e Puma (Marocco). Una sfida a tre, ma, nel peggiore dei casi, con il pallone ufficiale, con le divise degli arbitri, degli assistenti, delle mascotte che accompagnano gli atleti in campo e dei tanti volontari. E’ infatti uno dei 7 partner globali della FIFA, assieme a Hyundai/Kia, Wanda, Coca-Cola, Visa, Qatar airways e Qatar Energy.. Ben 25 aziende si sono legate all’immagine del campione verdeoro, puntando sulla sua presenza in Qatar. Tra queste anche tre qatariote, partner dell’evento: Qatar airways (trasporto aereo), QNB (banca) e Ooredoo (tlc). Un boom di contratti superiori anche a quelli del “rivale” Cristiano Ronaldo: in totale 16 marchi (Nike, Clear, Binance, Jacob & Co., Herbalife, Pestana CR7 hotels, Insparya, ZujuGP, Altice, CR7 Fitness by Crunch, Freefire, Therabody, Lifescore, UFL, Domum Septem e MTG).delle autorità qatariote (a causa delle severe leggi islamiche sul consumo di bevande alcoliche in pubblico) negli otto stadi sedi di gara. Una vera e propria mazzata per Budweiser, tra i top sponsor storici dell’evento, che faceva conto proprio sulle vendite del prodotto-bandiera (la birra) per generare marginalità importanti nel mese di gare.(75 milioni di euro annui) e adesso chiede, in vista della rassegna iridata 2026 (verrà organizzata da Stati Uniti-Canada e Messico), una sostanziale riduzione del costo del nuovo ciclo di partenariato (valorizzato, dai media internazionali, in non meno di 50 milioni)., da parte di molti sponsor (soprattutto delle nazionali iscritte al torneo),Gianni Infantino, n.1 della FIFA, nella conferenza stampa di apertura del Mondiale, ha giocato la carta della sorpresa anticipando le domande dei media con un intervento proprio sul tema della tutela dei diritti umani, ma è chiaro che, nel futuro, bisognerà fare, molto, ma molto di più., che, in alcune aree tematiche (come appunto quella della tutela degli human rights), devono avvicinarsi, in tempi rapidi, a quanto già avviene, ad esempio in Europa, dove vi sono democrazie molto più mature, ma soprattutto attente alla difesa dei diritti in ogni ambito di applicazione.