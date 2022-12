Pelé, 82 anni, ricoverato da martedì 29 novembre all'ospedale Einstein di San Paolo, non risponderebbe più alle cure chemioterapiche a cui era sottoposto da settembre dello scorso anno, quando era stato operato per un tumore all'intestino. A riportarlo è la Folha. Il quotidiano di San Paolo spiega anche che Pelé, dal momento che la chemio non starebbe più sortendo effetti, avrebbe iniziato un percorso di cure palliative, in modo da alleviare il dolore e, probabilmente, la mancanza di fiato. I messaggi del mondo del calcio alla notizia.