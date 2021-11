La qualificazione dell’Italia per iè un. Rimanere fuori per la seconda volta consecutiva sarebbe, sia perché minerebbe profondamente la passione popolare, sia perché farebbe perdere ulterioreinternazionale a tutto il nostro movimento (che negli ultimi 15-20 anni ne ha già sprecato moltissimo, trasformandosi da leader in comprimario). Per questo a noi sembra abbastanza naturale che si facciadi vincere i playoff di fine marzo. Ma questo, evidentemente, non è un pensiero comune a tutte le componenti del mondo del calcio.Due sono le soluzioni per aiutare: organizzarea gennaio, questione sulla quale sembra non ci siano ostacoli.: spostare, quella del 19 e 20 marzo, che cade a quattro giorni dalla semifinale dei. È vero che tra martedì 15 e giovedì 17 ci sono le coppe, ma il ct potrebbe cominciare a lavorare con coloro i quali non vi partecipano e - aspetto ancora più importante - eviterebbe di accogliere gli azzurri a Coverciano la notte del 20 o la mattina del 21,, magari, addirittura. Nel fine settimana che precede i playoff c’è, ad esempio,: non esattamente l’incontro meno pesante, sul piano fisico e nervoso, per(e speriamo).Lo spostamento della trentesima giornata di campionato ha trovato subitoi. La domanda immediata è stata: e quando la recuperiamo? La risposta dovrebbe essere: quando volete,, dal 19 e 20 marzo.. A ogni soluzione proposta viene subito opposta una controindicazione: non si può posticipare la fine della Serie A, non si può anticipare un turno a gennaio.A noi è venuta un’idea quasi banale:. Si recupererebbe una data a metà settimana per collocarci il turno di A. Non si può cambiare il regolamento di una competizione in corsa? E chi lo ha detto?. Dovremmo averlo imparato, visto quello che abbiamo passato negli ultimi venti mesi. La verità è che, anche in questo caso, il problema principale è il denaro, perché. Chi indennizza la tv per la perdita di due incontri di semifinale? Nessuno alza la mano, né la(eppure la Nazionale è roba sua), né la(eppure dovrebbe avere interesse a tutelare il patrimonio calcio italiano).Una cosa è sicura, in una vicenda del genere il punto di partenza non può essere: non esiste una soluzione., perché il turno di campionato non si deve giocare in quei giorni. Poi possiamo essere eliminati lo stesso ai playoff, è ovvio.Davvero le società di Serie A possono essere così egoiste e cieche, anche stavolta?@steagresti