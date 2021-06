: la generazione d'oro delvuole dimostrare di non essere solo una squadra ricca di talento, ma una. I ragazzi del ctsono stati inseriti nel, un girone insidioso che li vedrà affrontare(già incontrata nelle qualificazioni) e. Sarà la sesta partecipazione del Belgio a un campionato europeo, il miglior piazzamento è stato un argento nel 1980 mentre nell'ultima edizione (2016) il cammino si è interrotto ai quarti di finale contro il Galles. Ora il Belgio, reduce dal terzo posto negli ultimi Mondiali, è pronto a fare la voce grossa a Euro 2020.: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges), Matz Sels (Strasburgo).: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlino), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lione), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).: Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund).: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton).- Il Belgio si è qualificato direttamente agli Europei dopo aver dominato il gruppo I nelle qualificazioni, chiudendo al primo posto davanti alla Russia, che ritroverà nel girone di Euro 2020.. Miglior marcatore della squadra(7 reti).12 giugno, ore 21.00 - Belgio-Russia (San Pietroburgo)17 giugno, ore 18.00 - Danimarca-Belgio (Copenaghen)21 giugno, ore 21.00 - Finlandia-Belgio (San Pietroburgo)- Il talento non manca nel gruppo scelto da Martinez, un mix di giovani in rampa di lancio e leader esperti che può vantare una spina dorsale solida che va, una sicurezza assoluta tra i pali, fino a: dopo la straordinaria stagione con l'Inter, 30 reti e 10 assist, il centravanti è inevitabilmente uno dei giocatori più attesi, anche più del collega del. Altri due però sono destinati a rubare le attenzioni, per motivi diversi.: prima di trasferirsi in Spagna era nella top-5 mondiale, ma gli infortuni hanno condizionato pesantemente il suo rendimento a Madrid e lo hanno fatto precipitare nel dimenticatoio, Euro 2020 può essere la vetrina giusta per riscattarsi., invece, vuole lasciarsi alle spalle la delusione Champions League e la frattura nasale rimediata nello scontro con Rudiger (che lo costringerà con ogni probabilità a saltare le prime partite) e cerca la definitiva consacrazione come miglior centrocampista del mondo e non solo: la sconfitta in finale contro il Chelsea non cancella una stagione da incorniciare, l'ex Wolfsburg, a maggior ragione se dovesse trascinare anche il Belgio verso qualcosa di importante, verso la finale di Euro 2020. E oltre, la vittoria del torneo.@Albri_Fede90