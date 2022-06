e si prepara a cominciare la sua terza vita professionale. Domani, 23 giugno, festeggia il suo compleanno e lo fa in un momento particolare della sua vita., da quando nell'estate del 2021 ha chiuso la sua seconda parentesi vincente con il Real Madrid, nonostante le occasioni di tornare in panchina non siano mancate. Zizou, però, ha le idee chiare su quale debba essere il prossimo passo della sua carriera:presidente dei parigini, recentemente ha chiuso la porta all'ipotesi Zidane sottolineando che il suo club ha fatto un'altra scelta, quella che porta aper il quale proseguono i contatti con il Nizza. Una scelta forzata, perchée alzare ulteriormente l'asticella e mettere le mani su quella Champions League che rimane un tabù e un incubo sotto la Tour Eiffel., '' e poco intenzionato a ripartire da un altro club, che fosse il Paris o ilin cerca di rilancio. O anche la sua ex, che negli anni ha solo accarezzato l'idea di ricongiungersi all'ex numero 10 andando poi su altri nomi.- Un'idea chiara in mente da un anno e anche più, c'è un cerchio da chiudere e la necessità di, tanto felice per l'Italia quanto dolorosa per i transalpini. Tornare da giocatore non è stato possibile, perché la finale dei Mondiali 2006 è stata anche l'ultima partita della carriera, ora Zizou attende la chiamata della Federazione francese per tornare nella nuova veste da ct., ma nonostante la debacle e l'eliminazione contro la Svizzera i Bleus hanno confermatofino ai Mondiali che si disputeranno a dicembre in Qatar. Probabilmente l'ultimo atto di Didì, pronto a cedere il testimone. Magari proprio a Zidane, che nel frattempo lancia nuovi segnali nell'intervista che pubblicherà L'Equipe proprio in occasione dei 50 anni: "" è il titolo che preannuncia le parole di Zidane. Amato come pochi altri in Francia, al punto che l'autorevole quotidiano ha deciso di cedere per un giorno persino il nome della testata all'ex numero 10.: il conto alla rovescia è pronto a partire.@Albri_Fede90