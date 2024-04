I pareggi congelano classifica e quote: per la Champions De Rossi insegue Thiago Motta e si prepara allo scontro diretto

42 minuti fa



Un weekend di pareggi non smuove le acque nella zona Champions. Nessuna squadra ha trovato i tre punti, in attesa della Roma, che avrà una ventina di minuti di tempo da recuperare ad Udine partendo da 1-1. Più o meno congelate, dunque, le quote per la top 4, con il Bologna sempre favorito tra 1,75 e 1,77 sulla Roma. I giallorossi, seppur di poco, continuano a ridurre il gap, passando dal 2,50 della scorsa settimana a 2,25. Molto sul testa a testa tra De Rossi e Thiago Motta si deciderà nel prossimo turno, quando le due squadre si affronteranno all'Olimpico. Si altera di poco anche la quota dell'Atalanta, che ha sciupato contro il Verona un'ottima occasione per riavvicinarsi: i bergamaschi, distanti otto lunghezze dal Bologna ma con una gara in meno, salgono da 5 a 5,50. Rimane in lavagna a 1,05, infine, il piazzamento nelle prime quattro della Juventus, in ripresa nelle ultime due partite, dove ha guadagnato quattro punti contro Fiorentina e Torino.