I "Peaky Blinders" entrano nel mondo del calcio. Una percentuale del Birmingham City, club di seconda serie inglese, è stata infatti acquistata dalla Shelby Companies Limited, con il richiamo alla mitica serie tv di Netflix che sta esaltando i tifosi della squadra blu delle West Midlands.



DA SHELBY A WAGNER - Nella serie il proprietario è il famoso protagonista Thomas Shelby, mentre nella realtà a far parte del comitato societario dei Blues ci sarà il finanziere americano Tom Wagner. Il Birmingham si appresta a dare il benvenuto ai nuovi soci: come espresso dal comunicato ufficiale, la Shelby Companies Limited, sussidiaria di Knighthead Annuity & Life Assurance Company, una nota società di assicurazioni, deterrà il 45,64% della società e il 100% del St. Andrews Stadium.



LE PAROLE DEL PROPRIETARIO - Queste le parole di Wagner, presente al St. Andrews Stadium in vista del match di Championship contro lo Sheffield United: "Abbiamo in programma di impegnare risorse per il bene del club e della città".