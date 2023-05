L'Inter è sempre più vicina a Tajon Buchanan: come riferisce The Athletic, la trattativa tra i nerazzurri e il Bruges non è conclusa ma comunque in fase avanzata. Si parla di un potenziale accordo a circa 15 milioni di euro, che renderebbe l'esterno il terzo trasferimento internazionale canadese più costoso della storia dietro Jonathan David e Alphonso Davies.