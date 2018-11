"Che fine ha fatto la Fiorentina dei sorrisi, della spensieratezza e dell’allegria?", si chiede il Corriere Fiorentino. Oggi quella viola è una squadra preoccupata, sempre più spaventata di non essere all’altezza della missione assegnata: tornare in Europa. Chiesa e Simeone sono lo specchio della trasformazione: dialogano poco, spesso non si cercano nemmeno. Mettendo insieme anche la scorsa stagione emerge che Fede non ha mai segnato su assist del Cholito, che invece ha siglato tre gol su passaggio del compagno. Pioli sta lavorando per ristabilire il contatto.