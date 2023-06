, a suon di gol e prestazioni,. "E' tutto incredibile – ha raccontato emozionato a Sky Sport - Per me significa tutto, non ho altro da aggiungere... Abbiamo fatto il treble, è incredibile! Ho tantissime emozioni per la testa, è bellissimo alzare la coppa". Un’emozione indescrivibile centrata, tra l’altro, alla prima occasione utile e alla sua prima stagione con la maglia dei Citizens. Non male come inizio per il norvegese che ha disputato una stagione di primissimo livello. E pensare che la dirigenza degli Sky Blues ha versato solamente i 60 milioni di euro della clausola rescissoria prevista dal Borussia Dortmund, blindandolo con un contratto da 5 anni. Ma l’estate del City sarà anche caratterizzata dal rinnovo del suo contratto per eliminare quella clausola rescissoria presente già dall’estate 2024 e pari a 200 milioni di euro.Snoccioliamo qualche dato. 12 reti – in 11 partite - in Champions per un totale di 35 gol in 30 partite disputate nella Coppa dalle grandi orecchie,– tra i primi 50 della classifica della Coppa dei Campioni – a(solo Gerd Muller ci si avvicina con 0.97 a match grazie ai suoi 34 centri in 35 sfide europee).Con Haaland in campo, il City parte da 1-0. Ma non è il solo record a essere stato distrutto in questa stagione.- si erano fermati a 34 -– 52 tra tutte le competizioni –Centravanti più veloce nella storia della Premier a segnare 10, 15, 20, 25 e 30 gol in campionato. Giocatore più veloce a realizzare quattro triplette in Inghilterra (sole 18 partite).(comprese le scarpe d’oro vinte sia in Premier che in Champions come capocannoniere),Record che potevano avere anche una dimensione maggiore se non fosse che il cyborg norvegese abbia semplicemente deciso di smettere, per un breve periodo, di essere una macchina costruita per segnare.– da maggio in poi quindi –, quasi l’eccezione che conferma la regola ma che non snaturano la qualità immensa della stagione disputata. Un’annata che lo proietta ai vertici di un nuovo riconoscimento.“Palllone d’Oro? Non penso a queste cose. Ora penso solo all’Inter" diceva alla vigilia della finale di Istanbul contro i nerazzurri. Ma ora l’atto finale fa parte del passato, il presente gli ha regalato la gioia di diventare campione d’Europa e il futuro gli riserva una meritata vacanza e il mirino puntato verso il riconoscimento individuale massimo per un giocatore di calcio.L’unico serio rivale – scartata l’ipotesi Lautaro, vista la sconfitta in finale dell’Inter – rimane proprio la Pulce argentina che, pur non disputando una stagione ad alti livelli con il PSG, ha comunque chiuso il cerchio con la vittoria dei Mondiali in Qatar, trofeo che rientrerà nelle valutazioni della prossima graduatoria al Pallone d’Oro. Il campione del Mondo, pur disputando una stagione da 16 reti e 16 assist in 32 presenze in Ligue 1, paga l’ennesima annata deludente del club parigino, uscito prematuramente dalla Champions e con il solo campionato inserito a palmarès. Lo stesso concetto si può ampliare a Kylian Mbappé che, in più, è rimasto sconfitto nella finale qatariota con la sua Francia.