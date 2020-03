. Il dirigente - come ampiamente raccontato su Calciomercato.com - dirà addio al progetto di Elliott dopo un anno di lavoro intenso anche sul mercato, dove le soddisfazioni non sono mancate (vedi Theo Hernandez e Ibrahimovic) ma anche: Boban ha provato davvero a gennaio a prenderefino alla sua scelta di andare al Lipsia, così come ha tentato in ogni modo in estate di portarea Milano arrivando a un passo dalla chiusura. Ma non solo.- Boban con Maldini e Massara avevadurante il mercato invernale: Mourinho ha preteso il suo acquisto dopo aver ceduto Christian Eriksen, un colpo importante per il presente e per il futuro... che. Trequartista o mezz'ala, giocatore di qualità e buona struttura fisica, Gedson è stato davvero nel mirino di Boban che con tutta la dirigenza lo ha. Così ha dovuto frenare, Mourinho si è svenato per Gedson pochi mesi dopo e l'operazione lo ha destinato al Tottenham. Con Boban che saluta il Milan con diversi affari che avrebbe voluto chiudere: Gedson è certamente uno di questi.