Abbiamo già spiegato che la salvaguardia dei cittadini, in questa incredibile vicenda che sta sconvolgendo il mondo e l'Italia, viene prima di tutto. E ovviamente anche prima del calcio, il quale deve adeguarsi a quanto indicato da studiosi, esperti, scienziati. Perciò abbiamo compreso, accettato e anzi condiviso qualsiasi decisione in materia che fosse determinata dai supremi interessi di salute pubblica. La scelta di rinviare le 5 partite in programma oggi e domani, però, non è dovuta a motivi di sicurezza, bensì a ragioni - chiamiamole cosi - politiche. E allora è legittimo che ne discutiamo.



A nostro avviso, la decisione presa dalla Lega calcio non ha alcun senso se non quello, abbastanza evidente, di assecondare qualche società. Dicono che giocare a porte chiuse avrebbe trasmesso al mondo un'immagine negativa del nostro Paese. Come se nessuno al di fuori dei confini sapesse che abbiamo quasi mille contagiati dal Coronavirus, che il Nord Italia è chiuso per epidemia, che stiamo vivendo giorni di inaudita difficoltà al punto che compagnie aeree internazionali bloccano i voli con gli aeroporti del Settentrione. Giocare qualche incontro di calcio a porte chiuse, anziché rinviarlo, avrebbe cancellato tutto questo? Suvvia, non prendiamoci in giro. La verità è che ci sono interessi economici - e forse anche tecnici - da salvaguardare, situazione che ha procurato e genererà divisioni e contrasti clamorosi all'interno della stessa Lega.



Nessuno ci può però impedire di dire che, con questa decisione, si falsa il campionato molto più che giocando cinque o dieci partite a porte chiuse. E si mina anche la regolarità della corsa allo scudetto, perché Juve-Inter, una partita chiave, slitta alla fine del torneo, quando magari una delle due sarà fuori dalla lotta, concentrata su altri impegni, magari meno motivata. Ci sarà il pubblico, e ovviamente ne siamo felici, ma a che prezzo dal punto di vista della credibilità della serie A?



L’aspetto più allucinante, però, riguarda il calendario. Il quale, così come lo ha concepito oggi la Lega, non contempla che sia recuperata Inter-Sampdoria. Se infatti i nerazzurri andranno in finale sia in Coppa Italia che in Europa League, non esiste una sola settimana libera da impegni per la squadra di Conte da qui al 24 maggio, data dell’ultima giornata di campionato. E il 27, a Danzica, ci sarà l’atto finale del secondo torneo continentale, quindi potrebbe diventare impossibile addirittura far recuperare all’Inter la gara con la Samp quando la serie A sarà già conclusa. Cosa farà da oggi in poi Dal Pino, presidente della Lega: tiferà contro i nerazzurri nelle coppe per sperare di portare a termine il campionato?



@steagresti