Geoffrey, lo scienziato 75enne creatore delle “reti neurali” e appartenente ai pionieri dell’intelligenza artificiale,. Unendosi al coro di esperti che già stanno segnalando i rischi legati al rapido sviluppo di questa tecnologia, lo scienziato ha dichiarato alla BBC cheHinton ha denunciato due possibili rischi: il primo è rappresentato dalla difficoltà di riuscire a neutralizzare i cosiddettiche, sfruttando l’intelligenza artificiale, condividono, rischiando di dare libero accesso agli hacker per poter. Il secondo rischio è la perdita di controllo da parte dell’uomo verso la macchina: le intelligenze artificiali infatti non solo hanno la capacità di generare codici informatici, ma riescono anche a formulare dei veri e propri ragionamenti e quindi a prendere decisioni in autonomia, senza la sorveglianza dei creatori di programmi.Un terzo pericolo potrebbe essere rappresentato dalla. “Se mentre navigate in rete e parlate di un oggetto venite bombardati dalla pubblicità su quella cosa, prendetevela con me: vorrei non aver sviluppato quelle tecniche di microtargeting”, ha affermato Hinton, che però si trova in disaccordo con la richiesta della moratoria di sei mesi di ogni ricerca riguardante questo campo, firmata dagli imprenditori guidati da Elon Musk.