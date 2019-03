Capolavoro Lazio. Nel derby la vittoria arriva grazie ad una preparazione capillare. Come riporta il Messaggero, Inzaghi è uno e trino: vicino a lui il vice Farris, che ha curato con attenzione i movimenti della difesa, e il tattico Cecchi, che ha studiato come frenare la Roma sulla mediana e farle male. I consigli a Bastos su El Shaarawy, l'anticipo costante richiesto a Radu su Zaniolo: tutto merito del vice di Inzaghi.



TESTA LAZIO - Che, dal canto suo, ha lavorato come un martello sulla testa dei giocatori. Con un alleato d'eccezione: Angelo Peruzzi, il club manager, ha sfruttato il ritiro della Lazio per caricare la squadra, ha raccontato di continuo aneddoti sui derby del passato, arrivando a quello, famoso, di Paolo Di Canio. E la Lazio in campo ha risposto.