che, scesa a Roma senza timori reverenziali al cospetto di 60mila tifosi romanisti urlanti,(la Roma una ventina di volte)in attesa di Milan-Napoli. Il gol partita lo ha segnato il baby, al 35’ del primo tempo, riscattata da una ripresa giocata ad alto livello e senza calcoli né risparmio da entrambe le squadre.. Ildella serataccia giallorossa si era già manifestato nel prepartita.. Ed era salito in tribuna. Gravissima perdita., è mancato il colpo di genio che avrebbe potuto scardinare il bunker nerazzurro.Guaio muscolare per Dybala, Mou con le mani nei capelli è costretto a rivedere i piani: dentroin mediana e. La seconda notizia picchia duro sull’Atalanta. Una manciata di minuti ein uno scontro volante con Demiral (Juan, il pallone si chiama quando si esce) viene colpito al volo e deve lasciare il posto a. Il match stenta a decollare, gran affollamento nella fascia centrale del campofra Matic, Cristante dal lato della Roma, e Koopmeiners e De Roon per la Dea.. “Partita gladiatoria! avrebbe strillato nel microfono la buonanima di Niccolò Carosio, godendosi il mulinare di bulloni e scarpini., sbaglia a non ammonire De Roon (trattenuta su Zaniolo), esagera nel mostrar il giallo a Maehle (entrata su Celik). Il match langue, si attorciglia su sé stesso, s’ingolfa in mille insipidi spezzoni.I tenori steccano,è spesso “un vorrei ma non posso”,predica nel deserto,cozza contro Demiral e Toloi e in mezzo si masticano malamente troppo palloni sporchi. Dai e dai l’equilibrio si incrina ed è l’Atalanta a cogliere il frutto del gol. Accade al 35.lavora un bel pallone e lo offre a, inventato dal Gasp a tuttocampo, il ragazzino controlla e scarica un piattone col destro che coglie l’angolino basso della porta della Roma. Dea avanti. La reazione romanista è veemente,, scavalca Musso ma si allunga il pallone sul fondo. Poi scarica sul portiere bergamasco in uscita una ghiotta occasione. Si va al riposo con l’Atalanta avanti di un gol.Gasperini si copre. Dentro Okoli per Scalvini e Muriel per Hojlund. E’ tutta un’altra Roma. Il redivivo Zaniolo si ricorda di essere Zaniolo e ingaggia furibonde scorribande col difensore appena entrato con la consegna di mordergli le caviglie.. Nella prima circostanza,balza all’interno del terreno di gioco in una plateale protesta che non sfugge all’arbitro veneto.. Continuerà ad impartirle ordini dalle transenne. La partita accende falò qua e là,, i giocatori non lo aiutano protestando platealmente e spesso senza ragione ad ogni fallo fischiato. Brutto spettacolo in uno spettacolo calcistico che si fa via via più appassionante:Muriel si incarica di tener su la sua squadra a suon di dribbling e di veroniche. La giostra delle sostituzioni segnala che si è giunti agli ultimi fuochi, Mou mette mano aper Abraham e Mancini,. Shomurodov si mangia di testa e di piede il possibile gol del pareggio,. E insomma era destino.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic (67' Belotti), Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham (79' Shomurodov).All.: Mourinho.: Musso (8' Sportiello); Toloi, Demiral, Scalvini (46' Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic (74' Lookman); Højlund (46' Muriel).All.: Gasperini.: 35’ Scalvini: 35’ Hojlund: Maehle, Toloi, Hateboer, Demiral, Koopmeiners, De Roon.: Mourinho: Chiffi